Hasan Arat'a Polonya'da anlamlı ödül

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat'a, uluslararası dostluğun güçlendirilmesine yaptığı katkılarından dolayı Polonya'da ödül verildi.

Türk Sporunun en önemli figürlerinden birisi olan Hasan Arat, uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi. Dünya spor camiasının çok önemli isimleri, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası dostluğun güçlendirilmesine verdiği olağanüstü katkılardan dolayı "Golden Mongoose" Madalyası ile ödüllendirildi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da katıldığı ödül töreninde Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği İcra Kurulu Üyesi Hasan Arat da bu büyük ödüle layık görülen isimlerden birisi oldu. Hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de sporun gelişimi için çok büyük emekleri bulunan, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği İcra Kurulu Üyesi, Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevleri yürüten Hasan Arat ile birlikte Polonyalı ünlü tenisçi Iga Swiatek, 4 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşamış Robert Korzeniowski, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos, Litvanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Daina Gudzineviciute ile Polonya Spor ve Turizm Bakanı Kamil Bortniczuk da ödüle layık görülen diğer isimler oldu.