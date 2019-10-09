Hasan Erdem TÜRSAB başkan adaylığını açıkladı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında TÜRSAB başkan adaylığını açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Kasım ayının sonunda yapılacak olan seçimler için TÜRSAB başkan adaylığını açıkladı. Toplantıya TÜRSAB eski başkanı Başaran Ulusoy yanı sıra çok sayıda acente temsilcisi ve davetliler katıldı. Erdem, acentelerin gelir kaynaklarını arttıracaklarını belirtirken, en büyük eksiklerden bir tanesinin Bölgesel Yürütme Kurulları'nın kanunda yer almayışı olduğunu söyledi.

TÜRSAB'ın önemine değinen Hasan Erdem, "TÜRSAB'ın şeffaf, yatırımcı ve paylaşımcı olması gerekir. Birlik, beraberlik ve demokrasi anlayışıyla yönetilmesi gerekir. Tekelciliğe müsaade etmeyiz. TÜRSAB, Türkiye turizm sektörünün en önemli kurumlarından bir tanesidir. Yarı kamu kurumu niteliğindedir. 1972 yılında yasayla kurulmuştur. Türk turizminin kalkınmasında emek vermiş, mücadele etmiş, birçok projede imzası olan değerli bir kurumdur. Bu kurumun ehliyetli, liyakat sahibi kişiler tarafından mutlaka yönetilmesi gerekir. Bir de hükümete sürekli proje üreten, bakanlığa proje üreten, bakanlığın önünü açan, Türkiye'nin tanıtımında, pazarlanmasında aktif rol alan bir TÜRSAB istiyoruz. Bunun için mücadele etmemiz gerekir" dedi.

"Acentelerimizin gelir kaynaklarını arttıracağız"

Erdem, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle bu faaliyetlerimiz maalesef yapılmamaktadır, eksik yapılmaktadır. Bazı fuarlara katılım oluyor ama asıl yapmamız gereken bakanlığın önünü açmak, bakanlığa proje hazırlamak ve projelerin hayata geçmesi için bakanlık ve kamuoyu nezdinde baskı grubu oluşturmaktır. Bunu basın, kamuoyu ve arkasına aldığı 12 bin acentenin gücüyle yapılmalıdır, bu yapılmıyor. Bir iletişim eksiliği ve güvensizlik var, biz bunu yok edeceğiz. Acentelerimizin gelir kaynaklarını arttıracağız. Kendi milli tur operatörlerini oluşturursak neticeyi alırız. Bunlar eksik ve yapılmıyor. İnşallah önümüzdeki dönem seçilecek olan biz ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımız, bu eksikleri gidermeye söz veriyoruz".

"En büyük eksiklerden bir tanesi Bölgesel Yürütme Kurulları'nın kanunda yer almayışıdır"

TÜRSAB'ın yasası konusuna değinen Erdem, "TÜRSAB yasası bir taslak şeklinde Kültür ve Turizm Bakanı'na verilmiştir. Ancak bakanımızın ifadesine göre bu taslak maalesef sektör dinamiklerinin bilgisine danışılmadan sadece 5-6 kişilik komisyonla hazırlandığı için birçok eksikliği vardır. En büyük eksiklerden bir tanesi Bölgesel Yürütme Kurulları'nın kanunda yer almayışıdır. Bölgesel Yürütme Kurulları, büyüyen Türkiye'nin, gelişen Türk turizminin daha da büyümesi ve bölgesel turizmin gerçekleşmesi için olmazsa olmazıdır. Bunlar kanunda olmadan tüzük ve yönetmelikle organize edilirse genel merkeze hizmet eden, seçimlerde oy deposu olarak kullanılan ama icraatta olmayan ve üretemeyen bir mekanizma olmaktan ileri gidemezler. Bölgesel kalkınmamızı ve bölgesel turizm potansiyelini daha da arttırmamız için mutlaka Bölgesel Yürütme Kurulu'nun kanunda yer alması gerekir ve özerk olması gerekir" şeklinde konuştu.