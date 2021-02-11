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Hasan Hilmi Öksüz: "Talep gelirse, olumlu bakarız"

Kasımpaşa Spor Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, hafta sonunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle şu ana kadar Galatasaray Kulübü’nden kendilerine talep gelmediğini ancak talep gelmesi durumunda olumlu bakacaklarını ifade etti.

Kasımpaşa Spor Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, hafta sonunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle şu ana kadar Galatasaray Kulübü'nden kendilerine talep gelmediğini ancak talep gelmesi durumunda olumlu bakacaklarını ifade etti.


İstanbul'da hafta sonunda yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle oynanacak olan karşılaşmalarda yaşanması muhtemel değişiklikler de dikkat çekti. Ümraniyespor ile Eskişehirspor'un pazar günü karşı karşıya geleceği mücadele cumartesi gününe alınırken, gözler Galatasaray-Kasımpaşa maçına çevrildi. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, bu konuyla ilgili olarak şu ana kadar bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı. Öksüz, sert hava şartlarının futbolu olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek, "Şu ana kadar Galatasaray Kulübü'nden bize gelen bir talep olmadı. Ancak saat değişikliği konusunda herhangi bir taleplerinin olması durumunda biz bu konuya olumlu yaklaşırız" açıklamasını yaptı.

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