Hasan Saltık gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı

Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın (57) için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri, sanat camiası, Saltık'ın ailesi, sevenleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 57 yaşında hayata veda eden Hasan Saltık'ın cenazesi Kartal Cemevi'nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saltık'ın cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

Hasan Saltık'ın genç yaşta yaşama veda etmesinden dolayı Saltık ailesi ve müzik camiasına baş sağlığı ve taziye dileklerini ileten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Müzik dünyamız çok önemli bir ismini ve değerini kaybetti. Türkiye coğrafyasında kültürel değerlerin ortaya çıkması ve tanınması yolunda çok değerli eser ve projelere imza atarken bunları uluslararası etkinliklere tanıtılmasında önemli roller üstlendi. Mekanı cennet olsun" dedi.