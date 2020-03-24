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Hasan Şaş: "Ben gayet iyiyim"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, korona virüse yakalandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben gayet iyiyim" dedi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, korona virüse yakalandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben gayet iyiyim" dedi.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından deneyimli çalıştırıcının yardımcısı Hasan Şaş'tan da bir açıklamada geldi. Şaş, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

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