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Hasbahçe'de kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Megakentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kağıthane Hasbabahçe'de hayran bıraktıran beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de devam kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluştururken, Kağıthane Hasbahçe'de ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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