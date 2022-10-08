Hasbahçe'ye ulaşım daha kolay hale geliyor

İstanbul'un en güzel mesireliklerinden Hasbahçe'ye vatandaşların kolay ulaşımı için Kağıthane Belediyesi tarafından köprü inşa ediliyor.

Kağıthane'de bulunan Hasbahçe Mesiresi özellikle bahar ve yaz aylarında her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. İçerisinde birçok türde ağaç ve bitki türünü, sosyal tesisi, manzara göletini ve piknik alanlarını barındıran Hasbahçe'ye şu günlerde alternatif bir yol daha yapılıyor. Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinden artık yaya olarak Hasbahçe'ye geçişler mümkün olacak. Vatandaşların talebi doğrultusunda Kağıthane Belediyesi Hasbahçe'ye bağlantı köprüsü inşa ediyor. Tarihi dokuya uygun, 26 metre uzunluk ve 4 metre genişliğe sahip köprü aynı zamanda bisiklet ve yürüyüş yoluna da entegreli olacak.

Köprü inşaatının Ekim ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.