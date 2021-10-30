Hasta çocuğun yardım kumbarasını çaldı

Çekmeköy'de bir markete giren şüpheli kadın, kasa önünde duran ve mahalledeki vatandaşların 1 yaşındaki hasta bir çocuk için yardım topladığı kumbarayı çaldı. Pes dedirten hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy'de geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giriş yapan şüpheli şahıs, market sahibinin kasadan ayrılarak diğer müşterilerle ilgilendiği sırada kasaya yanaşarak, tezgah üzerinde bulunan yardım kutusunu çantasına attı. Şahıs, mahallelinin 1 yaşındaki bir bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için markete koyduğu kumbarayı çalarak kayıplara karıştı.

“İnsanlık bu seviyeye düştü mü?”

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Yeliz Mengü Kaya, ”Mahallemizde yaşayan bir ailemizin hasta çocuğu var. Bizler de yardım amaçlı markete kumbara koymuştuk. Maalesef bu kumbara market sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada bir başka kişi tarafından çalındı. Kumbarada biriken parayı almak için geldiğimizde çalındığını öğrendik. İnsanlık bu seviyeye mi düştü? Diyecek başka bir sözüm de yok. Çocuğun ailesi de olayı duyunca çok şaşırdı ve üzüldüler. Bu konuda insanlarımızın biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Markete giren kadının, mahallelinin 1 yaşındaki hasta bir çocuğa yardım toplamak için koyduğu kumbarayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.