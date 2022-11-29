Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde uzman ekipler hasta minik kalplere büyük dokunuşlar yapıyor. Dr. Ali Rıza Karacı da hastanede gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin, “Doğum sonrası anjiyo gerekirse onların anjiyolarını yapabiliyoruz, gerekirse ameliyata da alabiliyoruz bu donanıma sahibiz. Bebeklerimize kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz, hiç şüpheleri olmasın, bebekler burada her zaman emin ellerde” dedi.

Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde çocuk kardiyoloji uzmanları, çocuk kalp cerrahları ve çocuk yoğun bakım ekiplerinin birçok branşın desteğiyle yürüttüğü çalışmalarla minik kalplere büyük dokunuşlar yapılıyor. Kimi İstanbul ya da farklı şehirlerden nakledilen kimileri ise doğumu hastanede yapılan bebekler için 24 saat hızlı tedavi imkanı sağlanıyor. Minik kalpleri yaşamda tutabilmek için mücadele veren Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ekibi hastaneye yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

“Bebekler burada her zaman emin ellerde”

Minik kalpleri yaşamda tutabilmek için tüm ekibin her zaman büyük bir özveriyle çalıştığını anlatan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Sorumlusu Dr. Ali Rıza Karacı, “'Doğumdan hemen sonra acil müdahale gerektiren yüksek riskli bebekler olabiliyor. Doğum sonrası anjiyo gerekirse onların anjiyolarını yapabiliyoruz, gerekirse ameliyata da alabiliyoruz bu donanıma sahibiz. Kalp cerrahisinde kalp hastalığıyla doğan bebeklerin ameliyatlarının yapılabilmesi için zaten donanımın tam olması lazım. Hastamızın ne zaman ameliyata ihtiyacının olacağını bilemeyiz. Hastanın durumu hemen sonra bozulabiliyor hatta doğum sonrası ameliyathaneye alınan hastalarımız dahi oluyor. Bu hastaların tüm müdahalelerini hastanemizde yapabiliyoruz. Bunun dışında ameliyat sonrası gerekebilecek bazı destek cihazları var, hastanemizde bunlar da mevcut. Tüm hastaların güvenlikli bir şekilde ameliyatını yapabiliyoruz. Kalp durduğunda hayati fonksiyonların devam ettirileceği ECMO dediğimiz kısa süreli kullanım amacına sahip aletler var. Bunları da çocuklara uygulayabiliyoruz. Hastanemizde çocukların acil durumlarda ihtiyacı olan cihazların dışında ilaçlara da sahibiz. Bize gönderilen bebeklerimize zaten kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz, hiç şüpheleri olmasın, bebekler burada her zaman emin ellerde” ifadelerini kullandı.

“Ameliyatsız anjiyo son derece konforlu"

Şehir hastanesinde çocuklara yönelik birçok kalp operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türkay Sarıtaş şöyle konuştu:

“Çocuk kalp anjiyoları başladı, bugün de 2 girişimsel vakamız vardı. Biri 17 yaşında bir kızımız kalbinin üst odaları arasında delik vardı. Deliğimiz yaklaşık 13 milimetreydi biz bu delikleri uygun olanlarında ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatabiliyoruz. Bu işlemin ameliyatsız yapılması hasta açısından son derece konfor. 2'nci hastamız fallot tetralojisi (doğumsal bir kalp hastalığı) dediğimiz bir hastalık nedeniyle açık kalp ameliyatı olmuştu. Çocuğun kalbine yapay bir damar takılmıştı, zamanla yapay damarlar daralabiliyor. Biz bu damarları genişletip içine tekrar yapay kapak takabiliyoruz. Ekip genişledikçe, daha da kuvvetlendikçe şu anda yavaş yavaş genişlemeye başladı zaten bu işlemlerin daha fazla sayıda ve daha güvenli bir şekilde yapılması sağlanacak. 17 yaşındaki kızımızın daha önce yorgunluk şikayeti vardı. İnceleme esnasında kalbinde yaklaşık 13 milimetre bir delik olduğu saptandı. Ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatılabileceği düşünüldü. Kapatılması gerekliliği olan bir delikti ve kapattık”

"Minikler için gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz"

Çalışmaların multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Çocuk Kalp Cerrahı Op. Dr. Zeynep Gülben Kük, acil müdahale gereken bebekler için her zaman ekip olarak hazır olduklarını belirtti. Miniklerin sağlıkla hastaneden taburcu edilmesi için gereken tüm uygulamaların yapıldığını anlatan Kük, “Anne karnındayken kalp hastalığı tanısı konulabiliyor, doğumu burada gerçekleşebiliyor. Ardından doğum sonrasında hem yeni doğan yoğun bakım hizmeti olsun hem ihtiyaç halinde çocuk kalp merkezi, çocuk kalp cerrahisi yoğun bakımında hastaları takip ediyoruz. Gerekli girişimsel işlemleri, anjiyo ya da ekokardiyografik değerlendirmeler olsun, kalp cerrahisi olsun bu gibi işlemleri hastanede gerçekleştiriyoruz” dedi.