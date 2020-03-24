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Hastalara internet üzerinden muayene

Özel sağlık sigortalı hastalar, internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü bir şekilde branş doktorları ile görüşmeye sağlayabilecek.


Koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmeye çekinen özel sağlık sigortalı hastalar, internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü bir şekilde brans doktorları ile görüşmeye sağlayabilecek.


Hastaneye gidemeyen özel sağlık sigortalı vatandaşlar internet üzerinden branş doktorlarından hizmet alabilecek.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür "Özel sağlık sigortalarının bugüne kadar ihtiyaç duymadığımız bu özelliği salgın günlerinde kritik önem taşıyor. Özel sağlık sigortası olanlar internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü olarak branş doktorlarıyla görüşme sağlayabilecek. Özel sağlık sigortalarının sunduğu bu imkandan sigortalıların ekstra bir prim ödenmeksizin yararlanılabilecek” dedi.

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