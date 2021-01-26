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Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı

Sultangazi’de hastane bahçesinde amca ve yeğeni, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sultangazi'de hastane bahçesinde amca ve yeğeni, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan amca ve yeğeni hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kayıplara karıştı.


Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.C. isimli amca ile S.C. isimli yeğeni hastane bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı amca S.C. sırtından hafif sıyrıkla atlatırken, yeğeni S.C. ise bacağından yaralandı. Saldırı sonrasında şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, amca ve yeğenin yardımına hastanedeki sağlık çalışanları koştu. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı amca ve yeğen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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