Hastane çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı

Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede çalışan sağlık görevlisi mola esnasında çıktığı hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Uğradığı saldırının ardından hastane içine kaçan ve burada da bıçaklı saldırıya maruz kalan çalışanı iş arkadaşları ve vatandaşlar kurtardı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise hastanede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sağlık çalışanı mola verdiği sırada hava almak için hastanenin önüne çıktı. Bu sırada hiç tanımadığı bir şahıs gelerek hastane çalışanına saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çalışan hemen hastanenin içerisine kaçarak yardım istedi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen eli bıçaklı saldırgan da çalışanın ardından hastaneye girdi ve görevliyi kovalamaya devam etti. Yaşananları gören hemşire, hastane çalışanları ve o sırada hastanede bulunan vatandaşlar saldırganı durdurmaya çalıştı. Elinde bulunan bıçağı defalarca görevliye doğru sallayan saldırgan bıçağı şans eseri görevliye isabet ettiremedi. Bu sırada saldırganı tutmaya çalışan bir kadın hemşire de saldırgan tarafından itilerek yere düşürüldü. Güçlükle de olsa saldırgan hastanede bulunanlar tarafından kontrol altına alındı. Hastaneye hemen polis ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin hastaneye geleceğini anlayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise hastanede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sağlık görevlisi saldırgandan kaçmak için hastanenin içerisine sığınıyor. Bu sırada saldırgan da elinde bıçakla hastaneye giriyor ve görevliyi kovalamaya başlıyor. Saldırgandan kaçmaya çalışan görevliyi gören diğer hastane çalışanları ve vatandaşlar da görevliyi kurtarmak için koşuyor ve saldırganı tutmaya çalışıyor. Bu sırada elinde bulunan bıçağı defalarca sallayan saldırgan kendisini tutmaya çalışan kadın hemşireyi de yere savuruyor. Yaşanan bu dehşet dolu anların ardından saldırgan güçlükle kontrol altına alınıyor.

Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Yaşanan bu olayın ardından sağlık çalışanlarıyla birlikte bir açıklama yapan Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Cemal Kocabaş, “Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet maalesef engellenemiyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığının, sağlık kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabasına rağmen her geçen gün sadece görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına karşı saldırılar devam ediyor. Bunun son örneği de maalesef hastanemizde gerçekleşmiştir. Dün gece saatlerinde görevi sadece insanlara hizmet olan bir gece çalışanımız. Kendini bilmez bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Maddi ve manevi zarara uğrayan arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz inanıyoruz ki, sağlık çalışanları, yöneticiler ve halkımız bu üzücü olayların sona ermesi konusunda hemfikir. Şu çok iyi bilinmelidir ki sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Tüm yöneticileri ve halkımızı bu konu da sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Şifa bekleyen insanlara yardım eden çalışanlara şiddet uygulayan her şeyden önce insanlığa düşmandır. Bu vesileyle kadına şiddete, çocuğa şiddete fiziksel ve sözlü şiddete yani şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz hastanemiz olarak tekraren sağlık çalışanımıza yapılan fiziksel ve psikolojik saldırıyı kınıyoruz” diye konuştu