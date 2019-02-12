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Hastane otoparkında akıl akılmaz kaza, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Beylikdüzü Devlet Hastanesi otoparkında ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü fren yerine gaza basınca yol kenarındaki çitleri aştı.

Araç şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.


Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre 34 AFT 632 plakalı panelvan araca binen ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü, aracı çalıştırdı. Fren yerine gaza basan sürücü, çitleri aşarak şarampole doğru ilerledi. Son anda duran araç, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu.


Sesi duyan güvenlik görevlileri yardıma koştu. Aracın sürücüsü yara almazken polis ve itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi. Araç çekici yardımıyla kurtarılarak otoparka götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemeye başladı.

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