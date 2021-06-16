İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu

İstanbul’da vatandaşlar iş çıkışı aşı olmak için hastanelere koştu.

İstanbul'da vatandaşlar iş çıkışı aşı olmak için hastanelere koştu. Gece boyunca hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu.


SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı tanımlanmasının ardından İstanbul'daki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşandı. Gece boyunca hastanelere gelen vatandaşlar, aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aşı olmak için sıra bekleyen randevulu ve randevusuz vatandaşlar, sırası geldikçe içeri alındı. Hastanelerde yaşanan yoğunluk, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.