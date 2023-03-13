Hastaneye yürüyerek girdi, tekerlekli sandalye ile çıktı

Arnavutköy'de yaşayan 32 yaşındaki Ramazan Cirit bel fıtığı şikayeti ile gittiği özel hastanede yapılan ameliyat sonrasında yürüme kabiliyetini büyük oranda kaybetti. Yanlış tedavi uygulandığını iddia eden Cirit, gittiği başka doktorlarda 1 sene içerisinde tamamen yürüyemeyebileceğini öğrendi. Cirit, kendisini ameliyat eden özel hastane ve doktordan şikayetçi oldu.

Bel Fıtığı nedeni ile Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye giden 32 yaşındaki Ramazan Cirit, iddiaya göre doktoru ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatın parasını elden zarf içerisinde ödeyen Ramazan Cirit yürüyerek girdiği hastaneden tekerlekli sandalye ile geri çıktı. Günden güne yürüme kabiliyetini kaybeden Cirit gitmiş olduğu onlarca hastane ve doktora rağmen, yaklaşık 1 sene içerisinde yürüme kabiliyetinin tamamını kaybedeceğini öğrendi. Ramazan Cirit hastane ve doktor hakkında savcılığa giderek suç duyusunda bulundu.

“Artık yürüyemeyeceksin ve yatağa bağlı kalacaksın”

Yaşadıklarını anlatan Ramazan Cirit, “Ameliyat olmadan önce kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum ancak şuanda çoraplarımı bile kendim giyemiyorum ilk ameliyatımı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oldum bir problemim yoktu. İkinci ameliyatım için Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye gittim ve bana iki ay sonra top oynayabileceğimi söyleyerek kandırdılar. Bana kanallarımın tıkalı olduğunu söylediler ve ben ameliyattan hemen sonra hiç yürüyemez hale geldim. Hastaneye tekrar gittiğimde benden daha fazla para talep etti ve bana bir şeyi ispat edemeyeceğimi söyleyerek gönderdi. Ben başka hastanelere gidiyorum yatağa bağlı kalacağımı ve yürüyemeyeceğimi söylediler bana. Benim raporlarımda kendi doktorumun değil başka bir doktorun ismi yazıyor ben dava açtım ve şikayetçi oldum bütün zararlarımın karşılanmasını istiyorum ne olacak bilmiyorum. Hastaneye yürüyerek gittim tekerli sandalye ile geri geldim. Artık yürüyemeyeceğimi söylüyorlar benim psikolojim iyice bozuldu” ifadelerini kullandı.