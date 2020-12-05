Hat sanatının ‘Kufi' tarzına yeni boyut

Hat sanatçısı İsmail Sezer'in, 38 tablodan oluşan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hat sanatının Kufi tarzına yeni bir boyut getirilerek tasarlanan eserler Nişantaşı'nda sergileniyor. Eserlerin bir hafta boyunca sergilenecek olduğunu belirten Sanatçı İsmail Sezer, “Hedefim Hat sanatına ve Kufiye görsel zenginlik getirmek. İki yıl boyunca bunun için uğraştım. Çok denedim ama bir noktandan sonra bir çizgi yakaladım. O yakaladığım çizgiden sonra bu yaşta havalara fırladım” dedi.

“Temel hedefim Kufi sanatına yeni boyut getirmek”

İmam Hatip eğitimini ve Güzel Sanatlar eğitimini birleştirmek için yola çıktığını belirten Sanatçı İsmail Sezer, “Çalışmalarıma başladığımda Hat üzerinde güzel şeyler yapacağımı gördüm. Kufi tarzını seçtim ve bu tarz grafiğe çok uygun bir tarz. Öncelikle dünyada hangi çalışmalar yapılmış onu araştırdım ve ilk çalışmam ‘Allah' çalışmasıdır. İlk çalışma olması benim için ayrıca değerlidir. Bu çalışmaların görsel derinliğinin olmasını düşündüm. Asıl hedefim Hat sanatına ve Kufiye görsel zenginlik getirmek. İki yıl boyunca bunun için uğraştım. Çok denedim ama bir noktandan sonra bir çizgi yakaladım. O yakaladığım çizgiden sonra bu yaşta havalara fırladım. Sonra birden önüm açıldı ve bu sergiden sergilenen eserler ortaya çıktı. Burada şu anda 38 tane tablom var fakat tablo haline gelmemiş 100'ün üzerinde çalışmam var. Burası benim yolculuğumun ilk durağı. Önümüzde ki süreçte bunlardan çok daha iyileri olacak. Temel hedefim Kufi sanatına yeni boyut getirmek. Sadece duvara asılı bir yazının olmanın ötesinde, görsel zenginliği olması lazım yaptığım çalışmanın” şeklinde konuştu.

“Sergiye gelenler görsel bir zenginlik görecekler”

Bu sanata 30 yıl önce başlasaydım çalışmalarının dünya üzerinde başka bir yerde olacağını belirten Sezer, “Sergimiz başladı bir hafta sürecek. Sergi bitiminde yeni yeni planlarım var. Kufi çalışmalarla bu çalışmaları karşılaştırdığınızda belki benzerlik var gibi görünebilir ama biraz derinlemesine baktığınızda kesinlikle tarzımın farklı olduğunu düşünüyorum. Zaten amacımda buydu. Sergiye gelenler sadece duvarlarına Hat asmayacaklarını düşünecekler. Görsel bir zenginlik görecekler” ifadelerini kullandı.

Sergi 10 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.