Hatay'ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği “Hatay Gastronomi Günleri” başlıyor. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından 6-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, bölgenin birbirinden lezzetli ürünleri ve kendine özgü kültürü İstanbullularla buluşacak.

Beylikdüzü, dünyanın önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Hatay'ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği “Hatay Gastronomi Günleri”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle HATİAB-Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından düzenlenecek etkinlikte, bölgenin birbirinden lezzetli ürünleri ve kendine özgü kültürü İstanbul halkıyla buluşacak.

UNESCO tarafından 26. Gastronomi Şehri ilan edilen Hatay'ın, kültürel zenginliklerinin sergileneceği lezzet şöleni, 6 Aralık tarihinde Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı'nda başlayacak. 16 Aralık tarihine kadar sürecek etkinlikte; Künefe'den Tepsi Kebabı'na, Kağıt Kebabı'ndan Kabak Tatlısı'na kadar birbirinden lezzetli ürünlerle Hatay'ın gastronomi farkındalığı tüm İstanbullulara yansıtılacak. Barış, hoşgörü ve medeniyetler şehri Hatay lezzetlerini vatandaşlar 09:00-23:00 saatleri arasında tanıma ve tatma imkanı bulacak.