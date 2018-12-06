‘Hatay Tanıtım Günleri' kapılarını açtı

Beylikdüzü'nde Hatay'ın kültürü ve mutfağının tanıtımı yapılacak 10 günlük etkinlik kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından Beylikdüzü'nde etkinlik alanında Hatay Tanıtım Günleri organizasyonu başlatıldı. 10 gün boyunca sürecek olan etkinlik kapılarını bugün misafirlerine açtı. Etkinlikte Hatay Mutfağı'na özgü yemekler ve yine Hatay'a özgü baharat ve ürünler tanıtımı yapılıyor. İstanbul'da memleket özlemi çekenlerin yanı sıra çok farklı kültür ve illerdeki insanlarında etkinliğe katılımı bekleniyor.

“Hatay'ın zenginliklerini Beylikdüzü'nde İstanbulluların ayağına getirdik”

Etkinlikle ilgili konuşan Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Genel Sekreteri Adnan Dolapçıoğlu, “Hatay bildiğiniz gibi zengin kültürel tarihi ile 26 medeniyetin 13 tanesine ev sahipliği yapmıştır. Zengin tarihinin yanında çok zengin bir de mutfağı vardır. UNESCO tarafından 26'ncı gastronomi şehri seçilmiştir. Hatay'ımızın bütün bu lezzet zenginliğini Beylikdüzü'nde İstanbulluların ayağına getirdik. Etkinliğimiz bugün başladı 16 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek” dedi.

“Derdimiz Hatay'ın lezzetlerini buraya taşımak”

Etkinlikte yöresel ürünlerin satıldığı bir stant açan Eylem Mansuroğlu ise ürünlerin ucuz olduğunu ifade ederek, “Derdimiz Hatay'ın lezzetlerini Hatay'ın kalitesini buraya taşımak. Organik ve doğal hepsi kendi ürünlerimiz. Bu Samandağ biberinden yaptığımız bir salça. Zeytinler yine Hatay'ın zeytinyağı ve nar ekşisi. Hatay'a özgü lezzetlerimiz ile biz buradayız İstanbulların ayağına geldik” diye konuştu.