Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başlıyor

Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası alana taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.

Eşsiz tatlarında her medeniyetin izini taşıyan Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, Hatay Valiliği himayesinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin (HESOB) koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, oda, borsalar ve kaymakamlıkların ortak katılımıyla 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

“İstanbul Hatay Günleri”nin Üretici Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil iki şehirden biri olan Hatay'ı tanıtmak için iyi bir platform olduğunu söyleyen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, “On binlerce yıl önceden günümüze kadar gelmiş kadim bir kültüre sahip olan Hatay; mutfak kültürü, yüzyıllardır kullandığı mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesle aktarımı açısından oldukça zengin bir kent. Biz de bu zenginliğimizi tanıtmak, şehrimizin marka değerinin farkındalığını artırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye ve dünyadan şeflerin bir araya geleceği, yerli ve yabancı basın temsilcilerinin, üniversitelerin, gastronomi yazarlarının bir araya geleceği “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri” ve Hatay Gastro Fest İstanbul 2019; workshop'lar, söyleşiler, atölye çalışmaları, kına gecesi, aba güreşleri, mozaik yapımı gibi eğlenceli ve lezzetli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Değerli şefler ve ünlü isimler bir arada

“Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri” ve Hatay Gastro Fest İstanbul 2019'da; Vedat Başaran, Maksut Aşkar, Murat Bozok, Arda Türkmen, Rafet İnce, Cihan Kıpçak, Deniz Temel, Mehmet Özer, Sahrap Soysal, Mehmet Yaşin, Müge Akgün, Dilara Koçak, Ebru Erke, Gül Erçetingöz, Meliha Okur, Neslihan Yeldan, Mert Fırat, Uğur Aslan, Neşe Biber, Berrin Bal ve Jale Balcı gibi pek çok değerli şef ve ünlü isim bir araya gelecek.

Medeniyetler diyarı Hatay'ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlayan organizasyonda, Hatay'ın orijinal özelliklerini koruyan özgün ve doğal tatları, el sanatları, tarım ve gıda ürünleri ziyaretçilere tanıtılacak. Etkinlik alanında, bir gurme standın yanı sıra 3 ayrı A La Carte mutfak standı yer alacak. Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri tadım etkinliklerinin yanı sıra bölgenin mutfak kültürü üzerine söyleşiler gerçekleştirecekler. Farklı disiplinlerden 6 sanatçı workshoplar düzenleyecek. Sarı Mikrofon ekibi bu kez katılımcılara Hatay mutfak kültürü ile ilgili mikrofon uzatacak.

Etkinlikler kapsamında katılımcılar ayrıca sanal tur VR uygulaması ile Hatay'ı 3 boyutlu olarak gezebilecek. Şehrin yerelden globale tanınırlığını ve şehrin ziyaretçi sayısını artırmak hedefiyle düzenlenen organizasyon, sanayi alanında da istihdamı artırmaya dönük çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.