Hatay'da yardımseverleri dolandıran sahte doktorun 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Hatay'da deprem bölgesinde çalışanlara ve depremzedelere kendisini beyin cerrahı olarak tanıtan şahıs, deprem bölgesinde bulunan gönüllü yardımseverleri ilaç parası adı altında ve çeşitli bahanelerle dolandırdı. 40 adet suç kaydı olduğu ve elektrikçi olduğu tespit edilen sahte doktor, polis tarafından yakalandı. Dolandırıcı şahsın Hatay'da dahil olduğu ekibin lideri Samet Çınar olayla ilgili olarak, "Kendisiyle konuştuk ve bu dolandırıcılığın hastalık olduğunu ilerleyen zamanlarda da tekrar yapacağını söyledi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'a giden N.E. (29) isimli şahıs iddiaya göre kendisini oradakilere beyin cerrahı olarak tanıttı. Deprem bölgesinde çalışmalara da katılan N.E. bölgede çalışma yaparak depremzedelere yardımcı olan bir ekipte bulunan M.F.Y. adlı yazılım mühendisinden bir hesaba para aktarması gerektiğini, fakat kendisinin banka hesabının yurtdışında olması nedeniyle paranın geç havale edileceğini, bu sebeple parayı M.F.Y.'nin hesabından aktarmak istediğini söyledi. Bunun üzerine M.F.Y., N.E.'nin verdiği hesaba 3 bin TL parayı gönderdi. N.E. aynı zamanda M.F.Y.'den bir adet cep telefonu da aldı.

N.E.'ye parayı veren M.F.Y. durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. M.F.Y. aynı zamanda N.E. ile irtibat kurarak şahsı Maltepe'de bulunan Alperen Ocakları binasına çağırdı. N.E. burada kendisinin dolandırıcı olduğunu itiraf etti. Adrese gelen polis ekipleri de N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri, elektrikçi olduğu öğrenilen şüpheli N.E. hakkında 34'ü nitelikli dolandırıcılık suçu olmak üzere toplamda 40 suçtan kaydının olduğunu, ‘kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma' suçundan ise aranmasının bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, olaya ilişkin yaptıkları araştırmada Hatay'da 3 mağdur şahsın olduğunu tespit etti. Şüphelinin üzerinde mağdur şahıslara ait 8 bin 650 TL para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"'Dolandırıcılığın hastalık olduğunu ilerleyen zamanlarda da tekrar yapacağını' söyledi"

Olay hakkında konuşan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Samet Çınar, “İstanbul'dan deprem bölgesine 80 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi gönderdik. Sahada çalışma yaparken sağlıkçı ekibimize birisi gelip kendisini doktor olarak tanıttı, bize katılmak istediğini söyledi. Kendisini beyin cerrahı olarak ve isminin de Ertuğrul olduğunu söyleyen birisi Kahramanmaraş'ta görev yaptığını oradan da buraya gönüllü olarak geldiğini söyledi. Biz de bize destek olacağını düşünerek ekibimize aldık. İkinci gün biz geri döndük, beyin cerrahı olduğunu söyleyen arkadaş kalmak istediğini söyledi. Biz de müsaade ettik 5 gün boyunca sahada aktif olarak görev yaptılar. Kendisinin İstanbul'da iş adamlarıyla toplantısı olması sebebiyle dönmesi gerektiğini ama ertesi günün akşamı malzemelerle geri döneceğini söyledi. Bir arkadaşımla beraber yola çıktılar. Yolda gelirken bu şahıs kuzenine acil para gerektiğini kendisinin de yurt dışı hesabı olduğu için hemen gönderemeyeceğini söyleyerek arkadaşımızdan 3 bin lira parayı Neda E. isimli bir hesaba aldı. Arkadaşımız burada şüphelendi. Sonrasında biz de sosyal medyadan araştırdık ve şahısla ilgili dolandırıcı olduğuna dair şüpheler bulduk. Bizim deprem bölgesinde çalışan ekiplerimizden toplam 15 bin liraya yakın para almış. Biz de bu şahsı arayıp Hatay'daki ekibimize para ve ilaç yardımı vereceğimizi söyledim, kendisi de oraya gideceğini ve seve seve götüreceğini söyledi. Sonra bu şahsı Ocak İl Binamıza çağırdık. Kendisiyle konuştuk ve bu dolandırıcılığın hastalık olduğunu ilerleyen zamanlarda da tekrar yapacağını söyledi. Bizim emniyet güçlerinden öğrendiğimize göre bu şahsın isminin ‘Neda' olduğunu, 39 tane dolandırıcılıktan suç kaydı olduğunu öğrendik. Bu şahıs belki deprem bölgesindeki depremzedeleri bile dolandırmış olabilir. Aynı dolandırıcılığı İzmir depreminde de yapmış bu şahıs” dedi.