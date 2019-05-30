Hatayspor - Gazişehir maçında iki taraftar gözaltına alındı

Lig Play-Off Final maçında iki Gazişehir Gaziantep taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçının 5. dakikasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Gazişehirli taraftarlar bir pozisyonda oyuncularının yerde kalmasına tepki gösterirken, sahaya yabancı madde fırlattı. Bu olay sonucunda çevik kuvvet ekipleri tribünlere müdahale ederken iki taraftar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar stattan çıkartılırken Hataysporlu tribünler iki taraftara yabancı madde attı.