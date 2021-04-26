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Hatayspor - Gençlerbirliği maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Süper Lig’in 38.

Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor'un sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.


Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçı olan Hatayspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre bu zorlu müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak mücadelede Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kamil Çetin yapacak.


Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

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