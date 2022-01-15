Hatayspor ile Galatasaray, 4. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor ile ligde 4. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Domenec Torrent de Hatayspor karşısında ilk sınavına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 32 puanla yedinci basamakta yer alıyor.

4. randevu

Hatayspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de dördüncü kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar ise bir kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 5 golüne, Hatay ekibi 4 golle karşılık verdi.

Domenec Torrent ilk maçına çıkacak

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İspanyol hoca Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla ilk maçına Hatayspor karşısında çıkacak.

6 eksik

Galatasaray, Hatayspor maçında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları bulunurken, Victor Nelsson sarı kart cezasından dolayı, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle Hatay müsabakasında olamayacak.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan 11 gol atarken, kalesinde 15 gole engel olamadı. Cimbom, ligde dış sahada en son Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek. Ankara Bölgesi hakemi olan Özdamar, Süper Lig seviyesinde 27 maçta düdük çaldı. Bu müsabakalarda ev sahibi takımlar 12, deplasman takımları da 8 kez kazandı. 7 maç berabere sona erdi.