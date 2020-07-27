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Hatayspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ömer Erdoğan’ı getirdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi.


Süper Lig'e yükselen Hatayaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.


43 yaşındaki teknik direktör, Eskişehirspor ve Bursaspor'da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

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