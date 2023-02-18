İhlas Haber Ajansı

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Hatayspor U-14 ve U-15 takımından iki oyuncu hayatını kaybetti

Hatayspor, U-14 takımından Hamza Sürer ve U-15 takımından Fatih Can’ın depremde vefat ettiğini açıkladı.

Hatayspor, U-14 takımından Hamza Sürer ve U-15 takımından Fatih Can'ın depremde vefat ettiğini açıkladı.


Hatayspor'dan yapılan açıklamada, U-14 takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer ve U-15 takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evladlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok. Çok üzgünüz" denildi.

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