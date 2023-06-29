Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladı

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da start verdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Bordo-beyazlı ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.