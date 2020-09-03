İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor'a destek gecesi yapıldı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor için Hataylılar İstanbul’da kulübe destek gecesinde bir araya geldi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor için Hataylılar İstanbul'da kulübe destek gecesinde bir araya geldi.


Hatayspor, Süper Lig'e merhaba yemeğinde buluştu. Etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Hatay TFF Temsilcisi İbrahim Edhem Süner ve Hatayspor yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.


Gecede destek veren kişilere sembolik olarak yapılan kupa ve Hatayspor forması hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.