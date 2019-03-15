İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor'a sponsorluk desteği

Pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Wilo, Spor Toto 1.

Lig'de mücadele eden Hatayspor'a sponsor oldu.


Wilo Türkiye, Spor Toto 1. Lig'de başarılı bir grafik çizen ve bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Hatayspor'a sponsorluk desteği veriyor. Hataysporlu oyuncuların 2018-2019 sezonunda sahaya çıkarken giydiği şortlarda “Wilo logosu” bulunuyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyulduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.