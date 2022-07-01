İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatice Akbaş'tan altın madalya

Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.


Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.


Akbaş, Dünya şampiyonluğunun ardından Akdeniz Oyunları'nda da altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu.



Ayşe Çağırır ise gümüş kazandı


19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır ise finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.