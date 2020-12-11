Hatice ve Nafia'dan gümüş, İkra'dan bronz madalya

Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş gümüş, İkra Kayır da bronz madalya aldı.
Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş gümüş, İkra Kayır da bronz madalya aldı.
Türkiye, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen
şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 2 gümüş ve 1
bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada Türkiye adına, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanan isimler olurken, 67 kiloda İkra Kayır bronz madalyanın sahibi oldu.