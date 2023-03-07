Hattatlar depremzedeler için bağış müzayedesi gerçekleştirdi

Tüm eserlerin satıldığı müzayedede toplanan 2 milyon 111 bin TL AFAD'a aktarıldı. Müzayedeyi düzenleyenlerden Dr. Necmi Atik, “Necip Milletimiz en kısa zamanda bunun üstesinden gelecek” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il etkilenirken binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremzedelere yardım etmek için Hat Sanatı Atölyesi tarafından bir bağış müzayedesi düzenlendi. 65 sanatkarın 71 eseriyle katıldığı müzayede sosyal medya üzerinde canlı olarak yayınlandı. Hattat Mustafa Camil Efe'nin sunduğu ve Türkiye'nin değerli sanatkarlarından Savaş Çevik, Levent Karaduman, Mehmet Arif Vural, Ali Haydar Çetintürk ve Necmi Atik'in de katıldığı canlı yayın müzayedesinde 71 eserin tamamı satıldı. Bin 501 kişinin katıldığı ve 489 tekil izleyicinin olduğu müzayedede eserlerin satışından 2 milyon 111 bin 500 TL'ye ulaşıldı. Eserleri satın alanlar, parayı doğrudan AFAD hesaplarına yatırdı. Müzayedeye katılan eserler, satın alan kişilerin rızası alınarak Ramazan ayı boyunca Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Sergiye katılan sanatkarlara ve eserleri satın alan kişilere Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar programında teşekkür belgesi takdim edilecek.

“65 üstadımız 71 eseriyle katıldı”

İslam tarihi ve sanatlarında eğitim veren Dr. Necmi Atik, “Ülkemiz büyük bir sorunla karşı karşıya. Büyük bir yıkım oldu. Bunun altına herkes özelde ve genelde, resmi kurumlarla girdi. Tekrar bir ayaklanma, bir diriliş gerçekleşiyor. Necip milletimiz en kısa zamanda bunun üstünden gelecek. Biz de Hattat Üstatlarımızla bir araya geldik. Daha nasıl yapabiliriz diye düşündük. Bir kampanya organize ettik. Bunun devamı gelecek. Bütün üstatlarımız teveccüh gösterdiler, eserleriyle katıldılar. 65 üstadımızın hepsi orijinal eserleriyle, çeşitli çaplar ve çeşitlerde bu bağış kampanyasına katıldı. Bu üstatlarımızın 71'i bazıları birden fazla eseri ile katıldı. Bağış müzayedesine girdi” dedi.

“2 milyon 111 bin 500 liralık bir gelir elde edildi”

Müzayedenin 4 saat sürdüğünü dile getiren Atik, “Biz müzayedeyi önceki akşam yaptık. 4 saat canlı bir müzayede de sattık. Hepsi satıldı. O kadar güzel bir sonuç elde edildi ki tahminimizin çok üstünde bir gelir elde ettik. Bu süreç herkesin bağış yaptığı bir süreçti. Herkes bir şeyler veriyor. Bizim sanat alanında da bağış kampanyaları yapılmıştı. Biz belki satamayız diye düşündük. 2 milyon 111 bin 500 liralık bir gelir elde edildi. Bizim bu geliri AFAD Hesabına yatırma gibi işin başında bir hakkımız vardı. Para direkt AFAD Hesaplarına yatırılıyor. AFAD'tan da depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

“Online müzayede fevkalade verimli geçti”

Depremlerden dolayı millete baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Mehmet Arif Vural, “Herkes bir taşın altına girdi. Herkes işin bir ucundan tuttu. Biz sanatkârlar olarak düşündük, neler yapabiliriz diye? Ali Himmet, gerçekten işinin ehli insanlar bir araya geldik. Ciddi manada güzel katılımlar oldu. Sanatkâr arkadaşlar kıymet verdiği eserlerini çevrimiçi müzayedede insanların alışına sundu. O sanatsever, hayırsever insanlar da mukabele ederek eserlere karşı bunların kıymetinden çok daha üste satın aldılar. Online müzayede fevkalade verimli geçti. Ben duygumu şöyle ifade ediyorum. Hayırsever insanlar, sanatı da seviyor ama o esnada hayır için vermiş oldukları zaten hayır yapmak için verdiler onu. Biz ise onlara hediye olarak sanat eseri vermiş olduk. Kar üstüne kar etmiş oldular” dedi.

“Karınca misali ağzımızda su taşıyoruz”

Müzayedeye eserini sunan Hattat Ali Haydar Çetintürk, “Biz lütufta bulunmuyoruz, bizi bu işe sebep kılanlardan Allah razı olsun. Karınca misali ağzımızda su taşıyoruz. Safımızı belli ediyoruz. Ya Rabbi safımız buradadır, şahit ol diyoruz. Ya Rasulallah biz senin safındayız, yardım safındayız, şahit ol diyoruz” diye konuştu.

“Sanatımızın zekatını vermek için hayırlarda yarışmamız gerekiyor”

Eseriyle müzayedeye katılan Hattat Mahmut Şahin, “Biz sanatımızın zekatını, kalem tutan elimizin zekatını vermek için hayırlarda yarışmamız gerekiyor. Hat sanatı ile ilgili yarışmalarımız oluyor ama en güzel yarışma hayırda yarışmadır. Bu Allah'ın bir emri. Biz Necmi Atik Abimizin önderliğinde Muhibban isimli bir grubumuz var. Bizim o grubumuzda üstatlar var. Abilerimiz, Hocalarımız, arkadaşlarımız var. Onlarla beraber böyle bir hayır mezatı yapıldı ve istenilen sonuca ulaşıldı. Maddi olarak ulaşmak önemli değil bizim yarıştığımız kişiler zengin iş adamları değil. Sonuçta kalemimizin zekâtını veriyoruz. En azından Azerbaycan'dan arabasının üstüne döşek koyup getiren kişi ile yarışabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.