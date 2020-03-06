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Hava almak için yangın merdivenine çıktı, bir alt kata düştü

Tuzla’da bir binanın yangın merdivenlerine hava almak için çıkan kadın dengesini kaybederek bir alt katın merdivenlerine düştü.

Tuzla'da bir binanın yangın merdivenlerine hava almak için çıkan kadın dengesini kaybederek bir alt katın merdivenlerine düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.


Tuzla İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Sibel A. isimli kadın, çalıştığı rehabilitasyon merkezinin yangın merdivenlerine hava almak için çıktı. O sırada dengesini kaybeden kadın merdivenlerden bir alt kata düştü. Yaralı kadına olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kadın ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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