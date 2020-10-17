Hava kirliliğinin Korona virüse etkileri

Hava kirliliği, özellikle de havada asılı duran toz zerrecikleri (partikül maddeler) etkilenimi bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından önde gelen risk etmenlerinden biridir. Hava kirliliği, viral enfeksiyonlara bağlı ölümleri artırarak pandemilerin oluşturduğu yıkıma katkı sunmaktadır.

Türk Toraks Derneği'nin 23. yıllık sanal kongresine katılan Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. üyesi Nilüfer Aykaç, hava kirliliğinin özellikle doku beslenmesinin bozulması, kalp krizi, felç, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı ve kanser açısından risk etmeni olduğunun altını çizerek, "Tüm kirleticiler ve akciğerle kadar ulaşabilen aerodinamik çapı 2.5 mikrondan küçük partikül madde (PM2.5) etkilenimi solunum sistemi ve dolaşım sistemi başta olmak üzere rahatsızlanmaya, hastalanmaya ve hastane başvurularına ve akciğer kanseri de içinde olmak üzere solunum sistemi ve dolaşım sistemi hastalıkları yüzünden erken ölümlere yol açmaktadır. Kirleticilerin ve özellikle PM2.5 düzeyinin izlenmesi ve sağlığı etkileyecek düzeyde artış göstermemesi için önlem alınması halkın sağlığının korunması açısından bir zorunluluktur" dedi.

Hava kirliliğinin viral enfeksiyonlara bağlı ölümleri artırarak pandemilerin oluşturduğu yıkıma katkı sunduğunu belirten Aykaç, "Hava kirliliği üst hava yollarındaki silyaların, yani vücudun ilk savunma hattının işlevlerini bozduğu iyi bilinmektedir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlarda daha sık solunum yolu enfeksiyonları gelişmektedir. Özellikle aerodinamik çapı 2,5 ve 10 mm'den daha küçük partiküller, kükürt dioksit , azot dioksit, karbon monoksit ve ozonun solunum yollarını olumsuz biçimde etkileyerek virüs enfeksiyonlarına karşı olan duyarlılığı ve hastalığın şiddetini arttırdığı Covid -19 pandemi sürecinde daha önemli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava kirleticilerin artışı Covid -19 hastalığı gelişme riskini ve Covid-19'a bağlı ölümleri artırmaktadır" dedi.