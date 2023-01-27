Hava soğumadı, kışlık kıyafetler elde kaldı

Geçtiğimiz yıla göre satışların yüzde 40'a yakın düşüş yaşandığını belirten esnaf, yağışlarla satışların artacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıla göre havanın mevsim normalleri dışında gitmesi giyim mağazalarının satışlarını olumsuz etkiliyor. Yağışlarla beraber satışların artacağı konusunda umutlu olan esnaf, işlerin yüzde 40'a yakın düştüğünü belirtti. Aksi takdirde havalar böyle devam ederse, ürünlerin elinde kalma ihtimali esnafı düşündürüyor.

“Vatandaşlar monttan daha çok mevsimlik ürünlere yöneliyorlar”

Havaların sıcak ilerlemesi satışlarda düşüşe neden olduğunu belirten mağaza çalışanı Veysel Baylan, “Geçen seneye göre işlerde bayağı düştü. Geçen sene bu zamanlarda kar vardı, yağmur vardı, hava oldukça soğuktu. Önümüzdeki günlerde yağışın tekrar geleceğini düşünüyoruz, o yüzden umutluyuz. Şu anda vatandaşlar monttan daha çok mevsimlik ürünlere yöneliyorlar. Geçtiğimiz seneye göre işlerde yüzde 30'a yakın düşüş var. Kar gelirse işlerde düzelecektir. Fiyatlar montlarda 400 ile 1000 TL, arasında değişirken, mevsimlikler de ise 150-300 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

“Havalar sıcak gitmeye devam ederse montlar elimizde kalacak”

Havanın mevsim normalleri dışında gitmesinden dolayı işlerde düşüş olduğunu ifade eden mağaza sahibi Samet Yaldız, “Geçtiğimiz seneye göre şu anda yüzde 40'a yakın düşüş var. Geçen sene bu zamanlarda kar vardı, işler iyiydi. Şu an montlarımızın çoğu elimizde kalıyor. Bu da küçük esnafı etkiliyor. Şu anda daha ince ürünler satılıyor. Yağmur-kar yağarsa insanların kalın giyime ihtiyacı olacak böylelikle işler de artacak. Şu anda insanlar kışlık giysiye ihtiyaç duymuyor. Havalar böyle giderse sezona kadar tüm stoklu aldığımız ürünler elimizde kalacaktır” diye konuştu.