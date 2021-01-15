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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı

Güngören’de bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güngören'de bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Güngören Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde sevk edilen Güngören itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda bir martının mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden zarar görmeden kurtarılan martıyı, doğal yaşamına bıraktı.

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