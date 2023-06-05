Havalar ısındı, sebze fiyatları düştü

Geçtiğimiz aylara göre sebze fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 düşüş görüldü.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte geçen ay fiyatı azalan ürünler belli oldu. Sebze, fiyatı azalan ürünler arasında yer aldı. Kış aylarında yüksek fiyatları nedeniyle şikayet edilen sebze fiyatları, havalar ısınınca düşmeye başladı. Tarlalarda bollaşan ürünlerin fiyatları düştü. Sebze ürünlerinde fiyatlar yaklaşık yüzde 20 düştü. İstanbul semt pazarında geçen hafta 30 lira olan domates bu hafta 20 liraya, patlıcan 30 liradan 20 liraya, soğan fiyatı ise 20 liradan 10-15 liraya kadar düştü.

Fiyatlardaki düşüşle ilgili konuşan pazarcı Ercan Erişkin, ''Yaz aylarında fiyatlar düşüyor. Semiz otu 15 liraydı şimdi 10 lira, ıspanak 30 liraydı şimdi 20 lira, pırasa 15 liraya kadar düştü. Kıvırcık 5 liraya kadar düştü, patlıcan 25 lira, domates 20 liraya kadar düştü. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da düşebilir'' dedi.