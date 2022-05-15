Havaların ısınması ile piknikçiler Arnavutköy'e akın etti

İstanbul'da, uzun süren pandemi kapanmasının ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ormanlık alanlara akın etmeye devam ediyor. Arnavutköy'de hafta sonları ormanlık alanlar ve mesire alanları şehrin hengamesinden kaçmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi gibi yeşil alanların seyrek olarak bulunduğu ilçelerde yaşayan vatandaşlar özellikle hafta sonlarını Arnavutköy'de bulunan mesire alanları ve ormanlarda geçiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ormanlık alanlara gelen vatandaşlar kahvaltı, mangal, semaver gibi etkinlikler yaparak ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakitler geçiriyor.

“Şehir de nefes alamıyoruz her yer bina”

Sultangazi'de yaşayan ve hafta sonları Arnavutköy'deki mesire alanlarına sık sık geldiğini belirten Şakir Tilaver, “Ben Sultangazi'de oturuyorum bugün çocuklarım ile beraber piknik yapmaya geldik. Pandemi sonrasında her şey güzelleşmeye başlıyor çok şükür. Şehir de nefes alamıyoruz her yer bina bir açık alan buralar var buralara geliyoruz. Ben iki şehirde yaşıyorum burada olduğum zaman muhakkak buraya geliyorum özellikle çocuklarımız pandemi de evden çıkamadı şu anda tadını çıkartıyorlar. Akşama kadar buradayız bugün mangal, semaver yapacağız erken gelen yol alır biz en güzel yeri kaptık sabah gelip şimdi uykudan yeni kalkanlar yer arıyorlar ve bulamıyorlar" şeklinde konuştu.

Necmettin Tilaver, “Biz her zaman buraya geliyoruz pandemiden dolayı uzun zamandır gelemiyorduk ama burası gerçekten çok güzel stresimizi atıyoruz çocuklarımız oyun oynuyor enerjilerini atıyorlar burada huzur buluyoruz gerçekten. Burada çocuklarımız hem güven içerisinde oynuyorlar evde duracağımıza zamanımızı burada geçiriyoruz bura da temiz suda var doğal besleniyoruz. Ailelerimiz top oynuyor kadınlarımız rahat ediyor” dedi.