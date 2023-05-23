Havaların ısınması sebze fiyatlarını düşürdü

Pazarın en ucuz sebzesi 8-10 TL'den satılan çarliston biber ve salatalık oldu. Meyve fiyatlarındaki artış ise durdu.

Havaların ısınması ve hasat zamanın başlamasının ardından sebze fiyatlarındaki düşüş pazar tezgahlarına yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda yüksek fiyatlardan satılan domates, soğan ve salatalık havaların ısınmasıyla düşüşe geçti. Pazarda en uygun sebze 8-10 ile TL'den satılan çarliston biber ve salatalık oldu. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşeceğini belirten pazarcılar, meyve fiyatlarının ise sabitlendiğini söylediler.

“Geçtiğimiz haftalara göre sebze fiyatları oldukça geriledi”

Sebze fiyatlarının son bir haftadır uygun devam ettiğini pazarcı Şenol Ayhan, “Bu havalar böyle devam ederse fiyatlar artmaz. Geçtiğimiz haftalara göre sebze fiyatları oldukça geriledi. Salatalık 25 TL'den 10 TL'ye, kıvırcık 15 TL'den 8 TL'ye, kuru soğan 30 TL'den 10 TL'ye, domates 20 TL'den 15 TL'ye, patlıcan 15 TL'den 10 TL'ye gerilemiş durumda. Pazarın en uygun fiyatlı ürünleri salata ve çarliston biber 8-10 arasında değişiyor. Bu fiyatlar ilerleyen zamanda daha da düşer. Vatandaş genelde her ürünü alıyor” şeklinde konuştu.

“Meyve fiyatları geçtiğimiz haftalara göre sabitlenmiş durumda”

Meyve fiyatlarında sabitlenme olduğunu vurgulayan pazarcı Ekrem Tapar, “Meyvelerin ilk çıktığın günlere göre tabi biraz geriledi. Fakat şu anda tam olarak fiyatlar oturmuş durumda değil. Erik 30 TL, kiraz 35 TL, çilek 35 TL, şeftali - nektarin 35 TL'de satıyoruz. Bu fiyatlar, hasat zamanı tam olmadığı için biraz yüksek. İlerleyen günlerde fiyatlar düşer. Talep en çok erik ve kiraza var” ifadelerini kullandı.

Pazarında fiyatların uygun olduğunu belirten bir vatandaş, “Geçtiğimiz hafta oldukça yüksekti şimdi bayağı düşmüş. Mantar ve soğan aldım. Alışveriş yapmaya devam edeceğim” dedi.