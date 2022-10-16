Havalimanı yolunda kaza yapan kadını itfaiye erleri sakinleştirdi

Çayırlık alana uçan araçta sıkışan kadını bir yandan kurtarma çalışmaları yapılırken, bir yandan da bir itfaiye eri yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda S., 26 AEK 943 plakalı aracı ile kavşağa geldiği esnada yağmurlu hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, otoyol kenarındaki bariyerleri aşarak çayırlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Araç içerisinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerince çıkartılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadını kurtarma çalışmalarında bir itfaiye eri araç içerisine girerek, korkan Selda S.'nin elini tutup sakinleştirmeye çalıştı.