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Havalimanında başörtülülere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gece gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gece gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında verilen gözaltı talimatı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam Avcılar'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Kökoğlu, Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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