Havalimanında yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokan 3 pasaport polisi ve 1 avukat gözaltına alındı

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki arındırılmış bölgede yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 3 kişiyi yasa dışı yollardan para karşılığı Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 pasaport polisi ve 1 avukat gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kaçakçılarca “Şok Evi” olarak tabir edilen adreslerde 271 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kara ve hava yollarını kullanılarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Havalimanındaki 3 pasaport polisi ve 1 avukatın şebekeye yardım ettiği belirlendi

Operasyonun ilki, İstanbul Yeni Havalimanı'da düzenlendi. Limanın arındırılmış bölgesinde Bangladeş uyruklu 3 şüphelinin yapılan kontrollerinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine 3 yabancı uyruklu gözaltına alınırken, yapılan kamera çalışmaları ve pasaport kontrollerinde bu kişileri para karşılığı yasa dışı yollardan geçişini sağlayan 3 polis memuru ve 1 avukat tespit edildi. Operasyonda 3 pasaport polisi ile söz konusu 1 avukat gözaltına alındı.

Gözaltına alınan polislerden M.N.Ö. (37) ve A.B. isimli avukat sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 2 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılarca “Şok Evi” olarak tabir edilen adreslerde 271 düzensiz göçmen kurtarıldı

Operasyonu genişleten İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu operasyonun devamında, pasaport polisiyle beraber hareket ettikleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik fiziki ve teknik çalışma gerçekleştirdi. Ardından eş zamanlı operasyon başlatan polis, D.A. (38), Ü.Y. (35), M.S. (53), M.M. (38), M.A.H. (38) ve R.H. (20) adlı 6 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 16 bin 755 Euro, 8 bin 525 TL, 560 Dolar ile 14 cep telefonu, 1 av tüfeği ve 31 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla soktuğu düzensiz göçmenleri barındırdıkları “Şok Evi” olarak tabir edilen adreslerde ise toplamda 271 düzensiz göçmeninin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamının geri gönderme merkezlerine teslim edildiği ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan uyruklu 59 göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ikinci operasyon Fatih'te bir kamyonete gerçekleştirildi. İnsan kaçakçılarının, içerisinde çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bir kamyonetle yasa dışı yollarla Edirne üzerinden yurt dışına çıkartmaya çalışacaklarını belirleyen polis, suçuna karışan aracı Fatih'te durdurdu. Araç sürücüsü E.Ç. (46) gözaltına alınırken, kamyonete üst üste bindirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edildiği kaydedilirken, gözaltına alınan kamyonet sürücüsü E.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sahte pasaport temin edilen eve baskın

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son operasyonu, İstanbul Yeni Havalimanından sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan kişilerin itirafları üzerine gerçekleştirdi. Sahte pasaportların temin edildiği şebekeyi tespit eden emniyet güçleri, Fatih'te bulunan bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramada; 174 sahte pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, 1 ehliyet ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu adreste görevlilere sahte kimlik beyanında bulunan Suriye uyruklu M.A. (39) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu şüpheli 11 Kasım tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.