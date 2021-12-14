Havalimanlarında FOD yürüyüşü

Apron çalışanlarının katıldığı FOD yürüyüşüne DHMİ'nin işlettiği tüm havalimanlarında yapıldı. Yapılan temizlikte, havalimanı uçak hareket alanı (pist, apron ve taksi yolu) üzerinde bulunabilecek; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kâğıtlar, meşrubat kutuları, gazete, dergi parçaları, bez, kumaş, kauçuk parçalar, poşet vb. uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek yabancı maddeler temizlendi.

FOD nedir?

Havalimanı uçak hareket alanı (pist, apron ve taksi yolu) üzerinde bulunabilecek; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kâğıtlar, meşrubat kutuları, gazete/dergi parçaları, bez/kumaş/kauçuk parçalar, poşet vb. uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek yabancı maddeler “Yabancı Madde Döküntüsü” (FOD) olarak tanımlanıyor. Bu maddelerin ortaya çıkarabileceği sorunların önlenmesi amacıyla, uçak hareket alanı, havalimanı personelince düzenli aralıklarla titiz bir şekilde kontrol edilerek temizleniyor. FOD farkındalık yürüyüşü sonrasında katılımcılardan alınan görüş, öneri ve geri bildirimler değerlendirilerek, karşılıklı etkileşim sağlanıyor. Uçuş emniyeti farkındalığı üzerinde yaptığı pozitif etkiler göz önünde bulundurularak etkinliğin her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.