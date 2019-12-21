Havalimanlar?nda ka?ak ila? operasyonu: 2 milyon TL de?erinde ka?ak ila? ele ge?irildi

Ticaret Bakanl??? G?mr?k Muhafaza ekiplerince, ?stanbul ve Sabiha G?k?en Havalimanlar?nda ka?ak ila? operasyonu ger?ekle?tirildi. Edinilen bilgiye g?re, ?stanbul Havaliman?'nda ger?ekle?tirilen ilk operasyonda bakanl?k kullan?m?ndaki 'Var?? ?ncesi Yolcu Bildirim Program?'ndaki yolcu verileri analiz edildi. Yap?lan inceleme sonucunda Hindistan'?n Yeni Delhi Havaliman?'ndan gelen ?ran uyruklu ?? yolcu riskli olarak de?erlendirildi.

??pheli yolcular? ta??yan u?ak hava takip sistemi ?zerinden izlendi. U?a??n ?stanbul Havaliman?'na ini? yapmas?n?n ard?ndan riskli g?r?len ?? yolcu tespit edildi ve takip alt?na al?nd?. Yolcular, g?mr??e tabi e?yalar?n?n bulunmad???n? beyan ederek ye?il hattan yolcu salonunu terk ettikleri s?rada G?mr?k Muhafaza ekiplerince durduruldu. ?ran uyruklu ?? yolcunun beraberindeki bagajlar-ray tarama cihaz? ile tarand? ve i?lerinde ??pheli yo?unlu?a rastland?. Bunun ?zerine a??larak aranan valizlerde 71 bin 110 adet cinsel g?c? artt?r?c? ila? ele ge?irildi.

?stanbul'da, Sabiha G?k?en Havaliman?'nda ger?ekle?tirilen bir di?er operasyonda ise K?rg?zistan'?n Bi?kek Havaliman?'ndan gelen yabanc? uyruklu bir ?ah?s G?mr?k Muhafaza ekiplerinin dikkatini ?ekti. ?ahs?n ??pheli davran??lar sergiledi?ini fark eden G?mr?k Muhafaza ekipleri ?ahs? g?zetim alt?na ald?. ?ah?s herhangi bir beyanda bulunmadan yolcu salonundan ??karken durduruldu. ?ahs?n valizlerinde yap?lan aramada valizlerin i?erisinde 52 bin 500 adet kanser tedavisinde kullan?lan ila? ele ge?irildi.

Her iki operasyonda ele ge?irilen 123 bin 610 adet ka?ak ilac?n piyasa de?erinin yakla??k 2 milyon 300 bin lira oldu?u belirlendi. Operasyonlarda ele ge?irilen ka?ak ila?lar? yasa d??? yollardan, ila?lara ili?kin herhangi bir izin belgesi ibraz etmeden ve vergileri ?denmeksizin yurda sokmak isteyenler hakk?nda soru?turma ba?lat?ld?.