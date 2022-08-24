Havuz enfeksiyonlarına dikkat

Dr. Can Polat Eyigün, “Boğaz ağrısı, ishal, bulantı ve kusma ile seyreden hastalıklar görülebilir” diye konuştu.

Ağustos ayının bunaltan sıcaklarından kurtulmak isteyenler serinlemek için çareyi havuzlarda arıyor fakat özellikle yaz aylarında, havuz suyu sebepli enfeksiyon oranları artıyor. Havuz sularının dezenfekte edilerek kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Can Polat Eyigün, “Eğer yeterince dikkat edilmez ise hasta veya taşıyıcı insanlardan suya karışan bakteri, virüs ve parazit gibi etkenler sağlam insanları hasta edebilmektedir. Boğaz ağrısı, ishal, bulantı ve kusma ile seyreden hastalıkları görülmektedir” şeklinde konuştu.

“Islak mayo ile oturmayın”

Kulak zarında delik olan kişilerde mikropların orta kulak iltihabına yol açabileceğini söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, “Bir diğer problem ise ıslak mayo ile uzun süre oturmak ürogenital enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Sonuç olarak havuz suyunun dezenfeksiyonundan emin olmadığımız havuzlara girilmemelidir. Islak mayo ile oturulmamalıdır” dedi.