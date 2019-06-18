“Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara neden olabilir”

Dr. Mustafa Apa, göz enfeksiyonlarına karşı dikkat çekti. Apa, gözde enfeksiyona neden olan bakteri ile virüslerin gözde kızarıklık ve batma sorunlarına neden olduğunu belirterek, “Bu enfeksiyon etkenleri çok bulaşıcıdır. Otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığına dikkat çekebiliriz" dedi.

Havalar ısınmasıyla beraber, havuz ve deniz sezonu başladı. Göz enfeksiyonlarına sıkça rastlanılan bu dönemde, aşırı nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mikroplar hastalığın salgın haline gelmesine sebep olabiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Apa yaz dönemi enfeksiyonları hakkında bilgi verdi. Dr. Mustafa Apa, gözde enfeksiyona neden olan bakteri ile virüslerin gözde kızarıklık ve batma sorunlarına neden olduğunu belirterek, “Bu enfeksiyon etkenleri çok bulaşıcıdır. Otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığına dikkat çekebiliriz. Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni adenoviral enfeksiyonu olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaştırmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerin gözlere değdirilmemesi gerektiğini, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız” diye konuştu.

“Havuz gözlüğü takılmalıdır”

Bu hastalığın bulgularının gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlendiğini vurgulayan Dr. Apa, “Tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmak gereklidir. Rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınması gerektiğini kaydetmek gerekir. Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı, havuzda su içinde gözler açılmamalı, lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir. En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır” ifadelerini kullandı.