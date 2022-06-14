‘Hayal Dünyamın Renkleri' sergisi Kartal Belediyesi'nde açıldı

Kartal Halk Eğitim Merkezi ve Selim Kalay Resim Atölyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Hayal Dünyamın Renkleri' isimli resim sergisi Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Serginin açılışını Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Cengiz Türkmen ile Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay gerçekleştirdi. Açılışta kursiyerler adına eğitmen Selim Kalay'a buket takdim edildi.

Eğitmen Selim Kalay rehberliğinde uzun bir süredir eğitim gören kursiyerlerin yaptığı tablolardan oluşan resim sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı. 60'dan fazla yağlı boya tablonun yer aldığı sergideki eserlerin pandemi döneminde yapılan eserleri de içerdiğini kaydeden eğitmen Selim Kalay, Kaymakam Demir ve sergiyi gezenlere eserlerle ilgili tek tek bilgi verdi. Doğa, manzara, at figürleri, Kapadokya, perspektif ve daha pek çok farklı konuda eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerden tam not aldı. 25'den fazla kursiyerin emeğinin ürünü sergi 17 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.