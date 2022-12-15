Hayalet ağlar denizlerden çıkarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından “Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” çerçevesinde Adalar- Proje, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Zoom, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, S.S. Kınalıada Su Ürünleri Kooperatifi, S.S. Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle Adalar-Bakırköy arasındaki bölgede yapıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje 2014 yılında uygulamaya geçti. Proje çerçevesinde İstanbul sınırlarında 2021 yılına kadar 184 lokasyonda toplam 204 adet hayalet ağ deniz dibinden çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Bugün itibariyle taranan birkaç noktadan 15 bin metrekarelik ağ çıkarıldı. Çıkarılan ağlar farklı bir alana getirilerek sergilendi.

“Çalışmanın olumlu sonuçlarını görmeye başladık”

Projenin sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması açısından önemli olduğunu dile getiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca “Projemiz çerçevesinde denizlerde avcılık esnasında bilerek veya bilmeyerek kopmuş ağları çıkaracağız. Avcılığa devam eden bu ağlar hem eko sistemi hem denizi denizi kirletiyor. 2014 yılından beri yaptığımız çalışma neticesinde yaklaşık olarak 5 milyon karelik alanda 332 bin metrekarelik ağ denizden temizlenerek geri dönüşüme gönderildi. Bu proje deniz çeşitliliğinin yanında sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması açısından önemlidir. Bu projeyi Deniz İl Müdürlüğü personelleri, balık dalgıçları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İBB Deniz Hizmetleri Liman başkanlığı, Deniz Zabıtası Dalgıçları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüyoruz. Çalışmanın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Bakanlığımızın yeni başlattığı bir proje çerçevesinde denizde avcılık yapacak olan oltadan gırgır ağına kadar hepsini markaladık. Bu markalama ile kare kod istemi ile çıkarılan ağın kime ait olduğunu öğreneceğiz. Bu sayede ağını terk eden kişiye idari para cezası uygulanacak. Gelecek yıllarda da projemiz devam edecek. Tara yaptığımız lokasyonlarda bakanlıktan ağ talep ediyoruz. Ödenek geldiği sürece projemiz yıl boyunca devam ediyor. Bugün birkaç noktadan 15 bin metrekarelik ağ çıkardık” dedi.