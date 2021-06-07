Hayallerindeki çevreyi resmettiler, ödülün sahibi oldular

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Çevre Konulu Resim Yarışması' düzenlendi.

Yarışmanın, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gelecek bizim çocuklarımıza mirasımız değil, borcumuzdur. Çevre konulu resim yarışmasına katılan evlatlarımın yaptığı resimlere bakınca görüyorum ki çevreye duyarlı bir nesil yetişiyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm çocukları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yarışma iki kategoride gerçekleştirildi

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen yarışmanın ödülleri Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Küçükçekmece ilçesinde yer alan resmi, özel ilkokul 2-3 ve 4. sınıflar ile ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışma, 2 kategoride gerçekleştirildi. Alanında uzman jüri tarafından yapılan elemeler sonucu dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin elinden aldı. 1. olan öğrenci bin 500 TL, ikinci bin TL, 3. olan ise 500 TL para ödülüyle ödüllendirildi.

İlkokul kategorisinde dereceye girenler

1- Elif Dadaloğlu- Özel Halkalı Biltek İlkokulu

2- Mustafa Uygur- Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu

3- Ali Rıza Coşkun -Tüccar ve Sanayiciler İlkokulu

Ortaokul kategorisinde dereceye girenler

1- Zeynep Elis Sancak- Özel Halkalı Biltek İlkokulu

2- Efe Enver Bekir- İnönü Ortaokulu

3- Yusuf Yiğit Şen- Özel Uğur Ortaokulu