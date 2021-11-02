Hayat kurtaran Lambre Yöntemi'ne birincilik ödülü

Türkiye ve Kıbrıs'ta ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan Lambre Yöntemi, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu yıl Türk Kardiyoloji Derneği tarafından İstanbul'da 28'incisi gerçekleştirilen Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı'nda kardiyoloji camiasına sunulan Lambre Yöntemi, özellikle 65 üzerindeki hastalarda beyin embolisi riskini artıran atriyal fibrilasyonun tedavisinde umut ışığı oldu. Dünyada yeni kullanılmaya başlanan yöntemin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren vaka sunumlarıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Hamza Duygu ve Prof. Dr. İlker Gül, Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı'nda yapısal kalp hastalıkları alanında büyük ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından katılan kardiyologların sunumları arasında Prof. Dr. İlker Gül'ün gerçekleştirdiği Lambre Yöntemi sunumu, tüm olgular arasında birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülün sahibi, alanında otör kabul edilen hocalar ve tüm kardiyoloji camiasının önde gelen uzman hekimleri tarafından yapılan oylama ile belirlendi. Ödülü getiren kriterler vakanın ilk kez oluşu, hastane teknik alt yapısı sayesinde üstün görüntüleme teknikleri kullanımı ve sunum kalitesi oldu.

Yöntem Türkiye'de benzer vaka tedavilerinde örnek oldu

İleri yaş grubunda görülen kardiyolojik şikayetler arasında kalp ritim bozukluklarına oldukça sık rastlanıyor. Özellikle 65 yaş üzerinde, düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan atriyal fibrilasyon görülme sıklığı artıyor. Atriyal fibrilasyonun diğer kalp ritim bozukluklarından en önemli farkı kan sulandırıcı ilaç kullanamayan hastalarda beyinde emboliye neden olabilmesi. Uzun bir süredir bu sorunla mücadele eden ve kalp ritim bozukluğu için kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar nedeniyle son dönemde oldukça sık mide kanaması geçiren 83 yaşındaki hasta, ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve ekibi tarafından uygulanan Lambre yöntemiyle sağlığına kavuşturulmuştu. Hayatı tehdit eden kanama riski nedeniyle kan sulandırıcı alamayan ve emboli riski taşıyan, standart cihazların uygun olmadığı hastalarda bu Lambre yöntemi hayat kurtarıcı olabiliyor.