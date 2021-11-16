Hayatı tatlandıran lezzetler 3-6 Kasım 2022'de İstanbul'da buluşuyor

Hayatı tatlandıran lezzetler, 3-6 Kasım 2022 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan SWEETIST Expo Şekerleme, Çikolata, Atıştırmalık ve Teknolojileri Fuarı'nda bir araya geliyor. Yerli ve yabancı birçok markanın katılacağı, konusunda Türkiye'nin ilk ve tek fuarı olan SWEETIST Expo; şekerleme, çikolata, atıştırmalık çeşitlerini ve teknolojilerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Çeyrek asırlık tecrübeye sahip Teknik Fuarcılık A.Ş ile Circle Union iş birliğinde gerçekleştirilecek Sweetist Expo fuarı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ve sektörün devlerini buluşturacak fuar için daha şimdiden birçok yerli ve yabancı marka katılım başvurularını yapmaya ve yerlerini almaya başladı. Fuar süresince tedarik zincirlerine yeni paydaşlar ekleme ve müşteri portföylerini arttırma imkânı elde edecek olan firmalar, pazarlamanın öncü kuruluşları ile de iş birliği yapma fırsatı yakalayacak.

Fuarda katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşayacak

Türkiye'nin en tatlı fuarı olarak nitelenen Sweetist Expo'da şirketler sadece tedarik zincirlerine yeni paydaşlar eklemek ve müşteri portföylerini artırmakla kalmayacak aynı zamanda fuarın ziyaretçilerine de eşsiz deneyimler yaşatacak. Yeni ürünlerin sunumu, lansmanlar ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği fuarın geniş bir katılımcı ve ziyaretçi kitlesine ulaşması bekleniyor.

Üretim teknolojileri de fuarda yerini alıyor

Şekerleme ve atıştırmalık sektöründe öncü firmaların yer alacağı Sweetist Expo, klasik bir fuar olmanın ötesine geçerek yeni nesil bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilerine yaşatmayı hedefliyor.

Fuar süresince; çikolata ve çikolata ürünleri, şekerleme, bisküvi, doğal atıştırmalıklar, trend ürünler, kahvaltılık atıştırmalıklar, dondurulmuş ürünler ve bu alanda kullanılan üretim, paketleme makineleri gibi son teknolojiler de görülebilecek.

“Tüketici beklentilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Fuarın, sektörün geleceğinde söz sahibi olmak isteyen markalar için oldukça önemli olduğunu belirten Teknik Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, “Her sektörde iş yapma anlayışları ve tüketici beklentileri hızla değişiyor. Şirketlerin bu değişimi uzaktan izleyerek çağı yakalamaları ve kendilerini yeni düzene entegre etme istekleri çok gerçekçi değil. Bu tarz global ölçekli organizasyonlar ise dünyanın her yerinden sektör profesyonellerinin buluşmasına ve edindikleri bilgi birikimini paylaşarak karşılıklı gelişim sağlamalarına olanak sağlıyor. Sweetist Expo fuarını düzenlememizdeki temel amacımız; yeni trend ürünlere, tüketici beklentilerine ve şirketlerin ileri teknolojik ekipmanlara en iyi şekilde entegre olmalarına katkı sağlamaktır” dedi.